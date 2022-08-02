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1 час назад

Бортпроводница раскрыла правила работы с дебоширами в самолете

Мослентаиещё 1

Правила работы с дебоширами в самолете раскрыла в беседе с «Мослентой» стюардесса Елизавета Терещенко.

Бортпроводница раскрыла правила работы с дебоширами в самолете
Фото: МослентаМослента

Бортпроводница отметила, что должна уметь общаться с людьми корректно и максимально спокойно даже в самой накаленной конфликтной ситуации. В случае оскорблений и хамства от пассажира он получает предупреждение. Обычно оно звучит так:

«Молодой человек, будьте добры вежливо общаться с персоналом. В ином случае мы будем вынуждены сообщить о вашем поведении в полицию»,

— уточнила Терещенко.

Если человек ведет себя буйно и после устного предупреждения, бортпроводник заполняет специальный акт с данными о неспокойном пассажире, а по прилете в аэропорт нарушителя передает полиции.

«Если человек чересчур конфликтный и начинает впадать в агрессию, лезть в драку или что-то подобное, то мы в праве сделать экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Высаживаем дебошира и летим дальше»,

— резюмировала Терещенко.

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