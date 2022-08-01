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59 минут назад

Туристы стали чаще ездить в Нижний Новгород в июле

В городе N

Число туристов, которые приезжали в Нижний Новгород на поезде, в июле 2022 года выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Туристы стали чаще ездить в Нижний Новгород в июле
Фото: В городе NВ городе N

В числе самых популярных направлений для поездок Нижний Новгород занял шестое место, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Краснодару, Сочи и Анапе. Доля покупки билетов от общего числа заказов составила 3%.

Кроме того, на 26% возрос спрос на отели в Нижнем Новгороде. Столица Приволжья вошла в топ-5 российских городов по количеству бронирований отелей.

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