Туристы стали чаще ездить в Нижний Новгород в июле

Число туристов, которые приезжали в Нижний Новгород на поезде, в июле 2022 года выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
В числе самых популярных направлений для поездок Нижний Новгород занял шестое место, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Краснодару, Сочи и Анапе. Доля покупки билетов от общего числа заказов составила 3%.
Кроме того, на 26% возрос спрос на отели в Нижнем Новгороде. Столица Приволжья вошла в топ-5 российских городов по количеству бронирований отелей.