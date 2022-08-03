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9 часов назад

Россияне массово устремились летом в один регион на поездах

Lenta.ruиещё 9

Россияне массово устремились в один регион на поездах летом — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на путешествия в Санкт-Петербург. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», пишет РИА Новости.

Россияне массово устремились летом в один регион на поездах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным аналитиков, наибольшее количество поездок (8,6 процента бронирований) в летний период совершается между Москвой и Санкт-Петербургом. Средняя стоимость поездки составляет 3,4 тысячи рублей на человека в одну сторону.

Второе и третье места по востребованности заняли маршруты Москва — Анапа и КраснодарАдлер. Средний чек по данным направлениям составил 4,7 и 1,2 тысячи рублей соответственно. Также высоким спросом пользуются поездки из Москвы в Нижний Новгород, Симферополь, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Воронеж и Казань. Среди зарубежных направлений наиболее популярны билеты в Минск, Брест, Сухум и Гагру.

Ранее самым желанным зарубежным туристическим авианаправлением у россиян стала Киргизия — на долю этого направления приходится 17,8 процента приобретенных авиабилетов. Средняя стоимость перелета — 10,5 тысячи рублей на одного человека.

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