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47 минут назад

Туристу выписали крупный штраф за попытку вывезти еду из McDonald's

Мира Маркина

Турист из Австралии, возвращающийся в свою страну после отдыха в Индонезии, получил большой штраф за попытку провезти два Макмаффина и круассан с ветчиной из McDonald's через границу, об этом сообщает издание NewsCorp.

Туриста оштрафовали за попытку вывезти еду из McDonald's
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Вероятно, причиной стал тот факт, что пассажир неверно задекларировал багаж с высоким риском биобезопасности. Надо сказать, что сейчас в Австралии действуют опеределенные правила, призванные обезопасить государство от возможного ввоза ящура, который был обнаружен в свинине, импортированной из Азии в Мельбурн.

В отношении пассажиров, прибывающих из Индонезии, ведется особый контроль. Мужчине, путешествующему с продуктами из сети ресторанов быстрого питания придется выплатить штраф в размере $2600.

«Биобезопасность — это не шутки. Она помогает защитить рабочие места, наши фермы, продукты питания и поддерживает экономику», – высказался о ситуации министр сельского хозяйства.

Ранее "Рамблер" писал о том, что девушка случайно провезла в чемодане из отпуска 18 скорпионов.

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