Из Астрахани начали летать самолеты в иранский Решт

Иранская авиакомпания Pars Air с 31 июля начала полеты по маршруту Астрахань - Решт. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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"Заработала полетная программа между Астраханской областью и Ираном (Решт). Это дополнительные возможности для экономического развития наших регионов, поскольку Иран является одним из ведущих партнеров Астраханской области в торговой, транспортной и логистической сферах", - написал глава региона в своем аккаунте в Telegram.

Бабушкин добавил, что полеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Перевозки будут осуществляться самолетами Bombardier CRJ200.