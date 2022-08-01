Из Астрахани начали летать самолеты в иранский Решт

Иранская авиакомпания Pars Air с 31 июля начала полеты по маршруту Астрахань - Решт. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Заработала полетная программа между Астраханской областью и Ираном (Решт). Это дополнительные возможности для экономического развития наших регионов, поскольку Иран является одним из ведущих партнеров Астраханской области в торговой, транспортной и логистической сферах", - написал глава региона в своем аккаунте в Telegram.
Бабушкин добавил, что полеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Перевозки будут осуществляться самолетами Bombardier CRJ200.
К слову, из Решты пассажиры из Астрахани смогут продолжить свое путешествие по Ирану уже на внутренних авиарейсах. Так, авиакомпания предлагает удобные стыковки в столицу страны - Тегеран.