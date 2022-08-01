Горный курорт "Роза Хутор" открыл раннее бронирование на зимний отдых

Горный курорт "Роза Хутор" в Сочи открыл раннее бронирование на зимний отдых, в период с 1 по 31 августа услуги курорта можно будет приобрести с большими скидками, сообщил ТАСС в понедельник директор по маркетингу и электронной коммерции курорта Дмитрий Барашков.

"С 1 августа курорт "Роза Хутор" открыл продажи отелей, ски-пассов, школы инструкторов, прокат горнолыжного оборудования на зимний сезон 2022/2023 года. В этом году акцию бронирования отдыха в зимнем сезоне мы запустили раньше, чем в прошлом. Ее отличительной особенностью является, например, возможность приобретения детского сезонного ски-пасса с 50-процентной скидкой. Такое предложение действует впервые. Вместе по ски-пассами мы открываем ранние продажи проживания в отелях и услуг школы инструкторов", - рассказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что ски-пассы доступны для покупки в онлайн-магазине курорта на любую дату предстоящего сезона. Со скидками взрослый сезонный ски-пасс при покупке до 31 августа обойдется в 44 850 рублей вместо 59 800 рублей, а многодневный ски-пасс на неделю катания в пиковые даты (c 24 декабря 2022 года по 8 января 2023 года) обойдется в 25 700 рублей. Стоимость ски-пассов на "Роза Хутор" в предстоящем зимнем сезоне будет варьироваться в зависимости от дат катания.

"Также для гостей "Роза Хутор" открылось бронирование гостиниц курорта, комплекса апартаментов Valset и премиального отеля "Роза Шале" на зимний сезон 2022/2023. Их можно будет арендовать по ценам раннего бронирования со скидкой до 20%, то есть по стартовой стоимости до 20 августа. Тарифы будут действовать на проживание в период с 25 декабря по 16 апреля 2023 года", - отметили в пресс-службе курорта.

Школа инструкторов курорта также открывает ранее бронирование услуг с 1 августа. Самые выгодные цены со скидкой до 15% от тарифа будут доступны на сайте курорта. К примеру, в тарифе "Базовый" двухчасовое индивидуальное занятие с инструктором обойдется в 5 500 рублей вместо 6 300 рублей при бронировании в августе, групповое занятие существенно дешевле - 1 600 рублей, вместо 1 800.