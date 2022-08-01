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30 минут назад

Россияне массово заинтересовались отдыхом в люксовых отелях Турции

Lenta.ru

Представители туристической индустрии сообщили о трехкратном росте спроса на отдых в люксовых отелях Турции среди россиян. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне заинтересовались отдыхом в люксовых отелях Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказали эксперты, отечественные туристы массово интересуются таким форматом отдыха несмотря на подорожание туров на 30-50 процентов. Увеличение спроса обеспечивают две категории путешественников. Первая категория туристов — это россияне, которые всегда предпочитали отдыхать в элитных объектах размещения. Во-вторых, это россияне, которые раньше ездили в Европу или другие страны.

«Те, кто раньше отдыхал в Греции, Испании, Франции, сейчас нередко отдают предпочтение Эгейскому побережью Турции, многие едут в Бодрум, но множество выбирает и дорогие отели Анталийской ривьеры», — отметил менеджер по продажам и маркетингу турецкого отеля Calista Luxury Resort Эльдар Исмаилов.

По словам турагентов, средний чек на недельное размещение в премиальных отелях составляет примерно 400 тысяч рублей на двоих. Самым выгодным предложением по соотношению цены и качества в данном сегменте названа гостиница Calista Luxury Resort — там отдых обойдется в 350 тысяч рублей. При этом отмечается, что в начале осени ценник снизится до 270 тысяч рублей.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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