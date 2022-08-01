Россияне заинтересовались отдыхом в люксовых отелях Турции

Представители туристической индустрии сообщили о трехкратном росте спроса на отдых в люксовых отелях Турции среди россиян. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Как рассказали эксперты, отечественные туристы массово интересуются таким форматом отдыха несмотря на подорожание туров на 30-50 процентов. Увеличение спроса обеспечивают две категории путешественников. Первая категория туристов — это россияне, которые всегда предпочитали отдыхать в элитных объектах размещения. Во-вторых, это россияне, которые раньше ездили в Европу или другие страны.

«Те, кто раньше отдыхал в Греции, Испании, Франции, сейчас нередко отдают предпочтение Эгейскому побережью Турции, многие едут в Бодрум, но множество выбирает и дорогие отели Анталийской ривьеры», — отметил менеджер по продажам и маркетингу турецкого отеля Calista Luxury Resort Эльдар Исмаилов.