Власти Новой Зеландии с 1 августа отменили все антиковидные ограничения на пересечение границ, действовавшие с марта 2020 года. Об этом заявил министр туризма островного государства Стюарт Нэш.

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Глава Минтуризма отметил, что с 1 августа в Новую Зеландию вновь могут прибывать туристы из стран, в отношении которых действует визовый режим, а также студенты. Однако до поездки им нужно оформить соответствующий документ.

"Эти изменения пограничного режима знаменуют собой новый шаг в нашем возвращении к открытому миру. Мы готовы приветствовать иностранных гостей со всего мира", - говорится в заявлении министра.

Кроме того, с этого понедельника Новая Зеландия сняла все карантинные ограничения для круизных судов и прогулочных океанских яхт. Индустрия круизов до пандемии ежегодно приносила стране более 300 млн американских долларов, открытие границ для яхт и круизов позволит туроператорам подготовиться к новому сезону, который стартует уже в сентябре с началом весны в Южном полушарии.