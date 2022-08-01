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2 часа назад

Турист прослыл эгоистом из-за шторки в самолете

Lenta.ru

Турист рассказал на одном из форумов Reddit, что отказался опустить шторку иллюминатора в самолете. В комментариях к рассказу он прослыл эгоистом, передает The Mirror.

Турист прослыл эгоистом из-за шторки в самолете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам авиапассажира, он заплатил дополнительно 30 долларов (1,9 тысячи рублей) за то, чтобы лететь у окна. Как отмечает издание, рейс был в семь часов утра, путешественник надел наушники, включил любимую музыку и наслаждался видом.

Однако через 10 минут после взлета сидящая с ним в одном ряду женщина пожаловалась, что солнце слишком ярко светит ей в лицо и попросила опустить шторку иллюминатора. Но попутчик отказался выполнить просьбу, заявив, что он забронировал это место специально, чтобы «насладиться лучами солнечного света».

В ответ пассажирка лишь громко вздохнула со словами: «А, ну, отлично».

Пользователи неоднозначно отреагировали на рассказ туриста. Одни написали, что это не частный самолет, поэтому по правилам этикета мужчина должен был уступить. Другие отметили, что остальные пассажиры также заплатили за места. «То, что вы сидите около иллюминатора, вовсе не означает, что можете им распоряжаться», — писали они под постом.

При этом некоторые комментаторы все же встали на сторону путешественника.

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