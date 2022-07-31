На Мальдивах открылась вакансия босоногого продавца книг

На необитаемом острове Кунфунаду на Мальдивах ищут сотрудника, который будет заниматься продажей книг. Об этом сообщает The Guardian.

В местный книжный магазин приглашают человека, любящего приключения, дружелюбного, творческого и готового ходить исключительно босиком. На острове, где расположены курорты класса люкс, действует правило, согласно которому на нем запрещено носить обувь. Так же на Кунфунадо действует запрет на чтение новостей.

"Этический кодекс на острове таков: никакой обуви, никаких новостей. Гостей призывают соединяться с землей",

- объяснил изданию Алекс МакКуинн, представитель компании Ultimate Library, управляющей книжным магазином на резорте Soneva Fushi.

Он добавил, что от успешного кандидата ждут, что он будет открыт гостям и сможет составлять для них персональные рекомендации относительно списка подходящих для прочтения книг.

"Сотрудник будет по большей части предоставлен сам себе, так что ему нужно будет управлять всем самостоятельно",