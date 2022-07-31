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57 минут назад

Гостиницы Кипра столкнулись с проблемами из-за нехватки туристов из России

Lenta.ru

Гостиничный бизнес Кипра столкнулся с проблемами из-за нехватки туристов из России и выросших цен на электроэнергию. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Отели Кипра столкнулись с проблемами из-за нехватки россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Невозможно заменить такое большое количество клиентов»,

— заявил президент Всекипрской ассоциации менеджеров отелей Христос Ангелидис.

Также указывается, что в этом году в страну не смогли попасть туристы из РФ и с Украины.

По словам президента Ассоциации кипрских отелей Гариса Лоизидеса, из-за энергетического кризиса статья расходов на электричество стала для предприятий второй крупнейшей после статьи затрат на зарплаты. Он отметил, многие отели отправили ему свои счета за электричество, некоторые вынуждены платить за один месяц 100-150 тысяч евро.

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