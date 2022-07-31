Отели Кипра столкнулись с проблемами из-за нехватки россиян

Гостиничный бизнес Кипра столкнулся с проблемами из-за нехватки туристов из России и выросших цен на электроэнергию. Об этом сообщает телеканал Euronews.

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«Невозможно заменить такое большое количество клиентов»,

— заявил президент Всекипрской ассоциации менеджеров отелей Христос Ангелидис.

Также указывается, что в этом году в страну не смогли попасть туристы из РФ и с Украины.