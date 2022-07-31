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2 часа назад

Россиянин побывал в магазине «для туристов» в Турции и удивился «ядреным ценам»

Lenta.ru

Россиянин съездил в специальные торговые центры в Турции, предназначенные для туристов, и рассказал об особенностях оплаты картами «Мир». Своим опытом он поделился в личном блоге «Записки зубного детектива» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин удивился ценам в магазине «для туристов» в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, он удивился высоким ценам в магазинах и назвал их «ядреными». Самым дешевым товаром оказались шорты за 1,5 тысячи долларов (около 95 тысяч рублей). Все остальные вещи стоили от 2 тысяч до 5 тысяч евро (120-320 тысяч рублей).

«И это никакие не соболиные меха, а самые обычные вещи, правда, с формулировкой "брендовые"»,

— удивился автор блога.

После этого путешественник отправился в другой торговый центр, где почти у каждого магазина висела табличка «Принимаем карты "Мир"». Там мужчина обратил внимание на разницу стоимости электронной техники по сравнению с Россией. Например, он купил умные часы от Samsung за 3,5 тысячи рублей, тогда как на родине они стоят 18-20 тысяч рублей.

Также россиянин рассказал, что на протяжении всего шопинга совершал покупки без долларов и наличных лир — он пользовался картами «Мир» разных банков.

«Эй, товарищи, которые кричали, что без наличных долларов в Турции не прожить, ау! Извинитесь хоть!»

— заключил он.

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