Итальянцы призывают вернуть российских туристов

Российские туристы всегда любили курорты Средиземноморья и охотно отдыхали там в количество сотен тысяч и даже миллионов человек за сезон.

Сегодня курорты Испании, Франции, Греции и Хорватии несут без россиян колоссальные убытки. Серьезно пострадала и туристическая отрасль Италии, где всегда любили русских, в том числе, за широту их души.

До пандемии в страну приезжали около миллиона наших соотечественников, в пандемию в несколько раз меньше. А сейчас счет им идет разве что на несколько тысяч человек.

«Мы бы хотели, чтобы туристы из России вернулись к нам – это наши клиенты. Это прекрасные люди, с которыми нам приятно работать. Надеемся, что скоро все будет так, как раньше. Наши двери всегда открыты», - написала хозяйка одного из итальянских отелей в соцсетях, заодно продемонстрировав большое количество пустых номеров в своей гостинице.