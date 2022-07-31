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1 час назад

Итальянцы призывают вернуть российских туристов

Inc-News

Российские туристы всегда любили курорты Средиземноморья и охотно отдыхали там в количество сотен тысяч и даже миллионов человек за сезон.

Итальянцы призывают вернуть российских туристов
Фото: Inc-NewsInc-News

Сегодня курорты Испании, Франции, Греции и Хорватии несут без россиян колоссальные убытки. Серьезно пострадала и туристическая отрасль Италии, где всегда любили русских, в том числе, за широту их души.

До пандемии в страну приезжали около миллиона наших соотечественников, в пандемию в несколько раз меньше. А сейчас счет им идет разве что на несколько тысяч человек.

«Мы бы хотели, чтобы туристы из России вернулись к нам – это наши клиенты. Это прекрасные люди, с которыми нам приятно работать. Надеемся, что скоро все будет так, как раньше. Наши двери всегда открыты», - написала хозяйка одного из итальянских отелей в соцсетях, заодно продемонстрировав большое количество пустых номеров в своей гостинице.

С ней согласны практически все итальянцы, задействованные в туристическом бизнесе. По словам граждан, когда власти страны начали поддерживать антироссийскую повестку западного мира, они не думали о десятках тысяч простых итальянцев, лишившихся из-за этого доходов. В общем, в мире пока еще все очень неспокойно. Но русских туристов в Италии уже ждут…

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