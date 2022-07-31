Часто путешествующая россиянка дала советы для бронирования отелей

Российская блогерша, которая часто бывает за границей, дала советы для бронирования отелей за рубежом в условиях санкций и блокировки банковских карт. Такими лайфхаками она поделилась в личном блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен».
Во-первых, девушка порекомендовала всегда выбирать функцию «оплата на месте». По ее словам, в идеале нужно выбирать такие сервисы, где не нужно указывать номер карты, — в таком случае есть риск заморозки средств.
Путешественница подчеркнула, что если на иностранном сервисе указать российскую карту Visa или MasterCard, то резерв может «слететь». Во-вторых, автор блога призвала еще на этапе бронирования звонить в отель и предупреждать об оплате наличными.