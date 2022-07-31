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1 час назад

Часто путешествующая россиянка дала советы для бронирования отелей

Lenta.ru

Российская блогерша, которая часто бывает за границей, дала советы для бронирования отелей за рубежом в условиях санкций и блокировки банковских карт. Такими лайфхаками она поделилась в личном блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен».

Часто путешествующая россиянка дала советы для бронирования отелей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во-первых, девушка порекомендовала всегда выбирать функцию «оплата на месте». По ее словам, в идеале нужно выбирать такие сервисы, где не нужно указывать номер карты, — в таком случае есть риск заморозки средств.

Путешественница подчеркнула, что если на иностранном сервисе указать российскую карту Visa или MasterCard, то резерв может «слететь». Во-вторых, автор блога призвала еще на этапе бронирования звонить в отель и предупреждать об оплате наличными.

Новости путешествий,Visa,
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