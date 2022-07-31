В Японии дельфины стали нападать на людей

В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей. На это пожаловались уже два человека, сообщил телеканал NHK.

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Администрация города Фукуи пытается использовать ультразвук для отпугивания дельфинов и просит посетителей пляжа не приближаться к ним. В пятницу из-за нападений пришлось временно закрыть пляж. В то же время администрация отмечает, что и посетители часто пытаются потрогать дельфинов или покататься на них.