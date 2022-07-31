Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

В Японии дельфины стали нападать на людей

BFM.RUиещё 1

В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей. На это пожаловались уже два человека, сообщил телеканал NHK.

В Японии дельфины стали нападать на людей
Фото: BFM.RU BFM.RU

Администрация города Фукуи пытается использовать ультразвук для отпугивания дельфинов и просит посетителей пляжа не приближаться к ним. В пятницу из-за нападений пришлось временно закрыть пляж. В то же время администрация отмечает, что и посетители часто пытаются потрогать дельфинов или покататься на них.

Дельфины стали появляться у пляжа с мая этого года, а в июле стали поступать сигналы об их нападениях на людей.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители