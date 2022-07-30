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45 минут назад

В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей

Газета.Ru

На пляжах в японском городе Фукуи регулярно происходят нападения дельфинов на купающихся. Об этом сообщает NHK.

В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации телерадиокомпании, с начала этого месяца на японских пляжах Фукуи было подтверждено несколько случаев нападения дельфинов на людей с причинением травм. Так, например, 29 июля животным были укушены за руки и пальцы двое отдыхающих. Власти города временно запретили купание в данном месте.

Отмечается, что для решения проблемы на буях пляжей Фукуи было установлено устройство, которое излучает ультразвуковые волны, отпугивающие дельфинов.

Кроме того, администрация города призвала людей держаться подальше от дельфинов, когда они их видят, и наблюдать за ними во время выхода на берег.

Издание Japan Times ранее рассказало, что на пляжах Фукуи зафиксировали не менее 10 инцидентов, связанных с укусами дельфинов, с тех пор, как он официально открылся летом 9 июля.

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