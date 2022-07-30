В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей

На пляжах в японском городе Фукуи регулярно происходят нападения дельфинов на купающихся. Об этом сообщает NHK.

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По информации телерадиокомпании, с начала этого месяца на японских пляжах Фукуи было подтверждено несколько случаев нападения дельфинов на людей с причинением травм. Так, например, 29 июля животным были укушены за руки и пальцы двое отдыхающих. Власти города временно запретили купание в данном месте.

Отмечается, что для решения проблемы на буях пляжей Фукуи было установлено устройство, которое излучает ультразвуковые волны, отпугивающие дельфинов.

Кроме того, администрация города призвала людей держаться подальше от дельфинов, когда они их видят, и наблюдать за ними во время выхода на берег.