Популярный турецкий отель перестал принимать россиян

— Бодрум — это элитный курорт Турции, который по своей роскоши может сравниться лишь с изысканным французским курортом Монако. Это не побережье Анталии, где сосредоточены отели преимущественно для массового туриста. В Бодруме вообще мало отелей эконом-класса. Здесь пропорция дорогих отелей гораздо выше, чем в Анталье. Здесь отели не просто уровня 5 звезд, а luxury. И их очень много. Неделя проживания в них обходится в 1 млн рублей и выше, — рассказал глава туристической компании Леонид Пресс. Отсюда и недоумение — как в продажу агентствам мог попасть отель, который не получил разрешительную документацию? «Это нонсенс», — считает он.