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40 минут назад

"Яркие выходные в Приволжье": из Самары в Астрахань начал курсировать туристический поезд

Inc-News

Из Самары в Астрахань отправился в первый рейс туристический поезд №923/924. Состав будет курсировать в рамках проекта "Яркие выходные в Приволжье".

Из Самары в Астрахань начал курсировать туристический поезд
Фото: Inc-NewsInc-News

"С железнодорожного вокзала Самары впервые отправился туристический поезд № 923/924 Самара - Астрахань. Во время поездки более 260 туристов совершат увлекательное путешествие в долину цветущих лотосов и прогуляются по центру Астрахани, где посетят жемчужину города - Астраханский Кремль", - говорится в сообщении пресс-службы "ФПК" ("дочка" "РЖД").

Также во время путешествия пассажиры смогут совершить водную прогулку по Волге, пообедать приготовленной на костре астраханской ухой и попробовать южные деликатесы.

Туристический поезд состоит из вагонов СВ и купе. Все они оборудованы системами кондиционирования, туалетными комплексами и розетками для зарядки телефонов.

Отметим, что проект "Яркие выходные в Приволжье" охватывает сразу 13 регионов Приволжского федерального округа. Это Самарская, Пензенская, Ульяновская, Оренбургская, Нижегородская, Кировская и Саратовская области, республики Удмуртия, Татарстан, Башкирия, Марий Эл, Чувашия и Мордовия.

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