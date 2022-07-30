Из Самары в Астрахань начал курсировать туристический поезд

Из Самары в Астрахань отправился в первый рейс туристический поезд №923/924. Состав будет курсировать в рамках проекта "Яркие выходные в Приволжье".

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"С железнодорожного вокзала Самары впервые отправился туристический поезд № 923/924 Самара - Астрахань. Во время поездки более 260 туристов совершат увлекательное путешествие в долину цветущих лотосов и прогуляются по центру Астрахани, где посетят жемчужину города - Астраханский Кремль", - говорится в сообщении пресс-службы "ФПК" ("дочка" "РЖД").

Также во время путешествия пассажиры смогут совершить водную прогулку по Волге, пообедать приготовленной на костре астраханской ухой и попробовать южные деликатесы.

Туристический поезд состоит из вагонов СВ и купе. Все они оборудованы системами кондиционирования, туалетными комплексами и розетками для зарядки телефонов.