Из Самары в Астрахань начал курсировать туристический поезд

Из Самары в Астрахань отправился в первый рейс туристический поезд №923/924. Состав будет курсировать в рамках проекта "Яркие выходные в Приволжье".
"С железнодорожного вокзала Самары впервые отправился туристический поезд № 923/924 Самара - Астрахань. Во время поездки более 260 туристов совершат увлекательное путешествие в долину цветущих лотосов и прогуляются по центру Астрахани, где посетят жемчужину города - Астраханский Кремль", - говорится в сообщении пресс-службы "ФПК" ("дочка" "РЖД").
Также во время путешествия пассажиры смогут совершить водную прогулку по Волге, пообедать приготовленной на костре астраханской ухой и попробовать южные деликатесы.
Туристический поезд состоит из вагонов СВ и купе. Все они оборудованы системами кондиционирования, туалетными комплексами и розетками для зарядки телефонов.
Отметим, что проект "Яркие выходные в Приволжье" охватывает сразу 13 регионов Приволжского федерального округа. Это Самарская, Пензенская, Ульяновская, Оренбургская, Нижегородская, Кировская и Саратовская области, республики Удмуртия, Татарстан, Башкирия, Марий Эл, Чувашия и Мордовия.