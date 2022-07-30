Отдых под звездным небом: глэмпинг набирает популярность в Казахстане

В Казахстан устремился поток туристов, отели для них в этом году снова открыты. В Алма-Ате популярность набирает глэмпинг. Гостям предлагают панорамные хижины с видом на город и капсульные отели, передает корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Сделать фото на фоне Алма-Аты – давняя мечта Жараса. В город приехал специально, чтобы изучить местные достопримечательности. Для ночлега выбрал домик с панорамным видом.

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«Там, где я живу, в основном степь, а здесь горы. Быть в Алма-Ате и не посмотреть на них – большая ошибка. В интернете видел про такие дома. А что, домик на склоне горы, отсюда весь город как на ладони», – отметил турист Жарас Майбасов.

Идея построить прозрачные хижины со всеми удобствами на склоне горы принадлежит друзьям Куанышу и Алишеру. В таком отеле есть все для комфорта – кровать, санузел, кондиционер. «Если останавливаться в стандартном отеле, ты не ощутишь природу, такого вида, а здесь более интересно», – рассказал основатель глэмпинг-отеля Алишер Тохтиев.

«В планах – развивать новый проект, он будет полностью прозрачный. Будет юрта, у нее будет полностью прозрачная крыша, и люди смогут наблюдать звездное небо», – поделился основатель глэмпинг-отеля Куаныш Исаев.

В этом году поток туристов в Алма-Ате высокий. Почти все хижины до конца лета забронированы. Эксперты отмечают положительную динамику – гостиничный бизнес страны возвращается к привычной работе после двух лет ограничений, связанных с пандемией. «77 стран имеют право въехать на территорию Казахстана без визы. И буквально недавно вышло революционное решение правительства о том, что граждане Ирана, Индии и Китая могут к нам приехать без визы на 14 дней», – рассказала президент Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов Рашида Шайкенова.

С начала года Алма-Ату посетили больше 300 тысяч туристов. Управляющий отелем Мадияр говорит, к еще большему числу гостей готовы – их разместят в капсульном отеле. «Смотрели на предпочтения других людей, заметили, что опять-таки в западных странах это было в тренде. Есть категория лиц, которые хотят провести ночь в одиночестве, в изоляции от других», – рассказал управляющий отелем Мадияр Оспанов.

Таких отелей в Алма-Ате пока не много. Чаще всего их выбирают иностранные туристы. Место ночлега изолировано от других и считается безопасным.

Правда, ночевать в таких капсулах рекомендовано не всем, говорят сотрудники отеля. От отдыха лучше отказаться тем, кто тяжело переносит замкнутое пространство.