Из аэропорта Сочи в Анапу пустят курортную электричку

Поезд №830/829 сообщением Адлер - Анапа с 1 августа будет курсировать по удлиненному маршруту. Доехать до Анапы пассажиры смогут напрямую из аэропорта Сочи.

Электропоезд "Ласточка" будет отправляться из сочинского аэропорта ежедневно в 12:48 и прибывать в Анапу - в 21:23. В обратном направлении поезд поедет в 05:30 и прибудет в аэропорт Сочи в 13:39.

"Это сделано для удобства пассажиров, прибывающих в Сочи авиационным транспортом и планирующих продолжить свое путешествие по железной дороге до одной из станций Краснодарского края", - прокомментировали в пресс-службе "СКЖД" (филиал "РЖД").