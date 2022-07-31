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1 час назад

Из аэропорта Сочи в Анапу пустят курортную электричку

Inc-News

Поезд №830/829 сообщением Адлер - Анапа с 1 августа будет курсировать по удлиненному маршруту. Доехать до Анапы пассажиры смогут напрямую из аэропорта Сочи.

Из аэропорта Сочи в Анапу пустят курортную электричку
Фото: Inc-NewsInc-News

Электропоезд "Ласточка" будет отправляться из сочинского аэропорта ежедневно в 12:48 и прибывать в Анапу - в 21:23. В обратном направлении поезд поедет в 05:30 и прибудет в аэропорт Сочи в 13:39.

"Это сделано для удобства пассажиров, прибывающих в Сочи авиационным транспортом и планирующих продолжить свое путешествие по железной дороге до одной из станций Краснодарского края", - прокомментировали в пресс-службе "СКЖД" (филиал "РЖД").

"Ласточка" будет состоять из десяти вагонов. Электричка оснащена системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, экотуалетами, системами видеонаблюдения и информационными табло, розетками для зарядки гаджетов. В составе также предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями, оборудованные креплениями для кресел-колясок и кнопкой вызова проводника.

Новости путешествий,РЖД,
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