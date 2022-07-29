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2 часа назад

Турист пожаловался на резкий парфюм авиапассажирки и прослыл грубияном

Lenta.ru

Пассажир самолета пожаловался на одном из форумов Reddit на свою соседку, от которой очень сильно пахло духами. В комментариях к рассказу он прослыл грубияном, сообщает The Independent.

Турист пожаловался на парфюм пассажирки и прослыл грубияном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что путешественник занял место у иллюминатора, к нему подсела «очень опрятно одетая симпатичная девушка», парфюм которой имел очень резкий аромат. Едва заняв кресло, она достала санитайзер с сильным ароматом и начала дезинфицировать руки.

«Я почувствовал сильный приступ тошноты»,

— пожаловался мужчина.

По сведениям издания, к тому моменту турист очень устал: он находился в пути уже 20 часов, к тому же его последний рейс задержали на три часа. Отмечается, что впоследствии он сделал замечание попутчице со словами: «У вашего парфюма довольно резкий аромат».

По окончании полета другой пассажир вступился за девушку, отметив, что у нее отсутствует обоняние, и слова туриста прозвучали обидно.

Тогда мужчина обратился пользователям Reddit с вопросом: имел ли он право жаловаться, учитывая, что сильный запах духов и дезинфицирующего средства доставили ему большой дискомфорт во время полета.

Многие комментаторы встали на защиту пассажирки, посчитав, что слова мужчины были неуместны, и он повел себя невежливо. При этом некоторые пользователи уверены, что путешественник был прав и его попутчица «извлечет урок» и в следующий раз будет пользоваться духами не столь активно.

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