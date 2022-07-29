Сколько стоит билет на Пхукет или в Бангкок на Новый год?

Желающие улететь в Таиланд на Новый год могут воспользоваться рейсами Qatar Airways с пересадкой в Дохе. Авиакомпания предлагает относительно недорогие билеты из Москвы в Бангкок с 21 декабря по 12 января – 72 тыс. руб. round trip. Пассажиры проведут в дороге туда 20 часов, обратно – 27 часов. Ночная стыковка займет 9 и 14 часов соответственно. «Отличная цена для перелета "Катарскими", – отмечает один из пользователей телеграм-канала «Крыша ТурДома», – но бронировать с большой глубиной боюсь: могут измениться правила въезда в страну».

Фото: tourdom tourdom

Интересный тариф на перелет в Таиланд на новогодние даты предлагает и арабский перевозчик Etihad Airways. Билет на рейс по маршруту Москва – Пхукет в оба конца предлагается за 63 тыс. руб., если выбрать период с 22 декабря по 10 января. Багаж включен в стоимость. Airbus A321 совершит две посадки – в Абу-Даби и Куала-Лумпуре, каждая займет по 5–6 часов. Общее время полета – около суток.

Для сравнения: билет на Пхукет прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы, который начнет летать на остров из Шереметьево с 30 октября в ежедневном режиме, обойдется гораздо дороже: если смотреть с 21 декабря по 10 января, то оплатить надо 100,4 тыс. руб.. Тариф «эконом лайт» – безбагажный и включает провоз 10 кг ручной клади. Зато туристы сэкономят время: аэробус A330-300 проводит в воздухе от 9,5 до 10,5 часов. Вылет из Москвы запланирован на 20:55, прибытие в аэропорт Пхукета – в 10:20 утра. Обратный рейс отправляется в 12:10.