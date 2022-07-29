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42 минуты назад

Российская стюардесса попозировала в мини-юбке и покорила иностранцев в сети

Lenta.ru

Российская бортпроводница компании Nordwind попозировала в мини-юбке и восхитила иностранцев. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте, освещающем досуг членов экипажа (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Стюардесса попозировала в мини-юбке и покорила иностранцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На одной из фотографий стюардесса снялась на камеру, сидя в кресле салона самолета. На девушке надета униформа перевозчика, состоящая из серой облегающей юбки, приталенного жилета и белой рубашки. На других кадрах девушка позирует в аэропорту в сером платье длиной мини и черных туфлях на высоком каблуке. Из аксессуаров на ней — белые перчатки, красный шарф и головной убор в тон.

Внешность бортпроводницы покорила зарубежных пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под постом.

«Невероятная красота», «Просто идеальна», «Как же вы прекрасны!», «Какие красивые ножки», «Аппетитно выглядите»,

— отмечали они.

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