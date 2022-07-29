«Аэрофлот» запросил допуски на полеты в Гоа

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует забрать часть неиспользуемых допусков на полеты из Москвы в Гоа, имеющихся у авиакомпании «Россия». Это следует из материалов к заседанию межведомственной комиссии, опубликованных на сайте Росавиации. Национальный перевозчик претендует на четыре из девяти рейсов в неделю, к которым допущена «Россия».

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Кроме того, в таблице указано, что «Аэрофлот» рассчитывает довести количество вылетов из Москвы в Анталью с 28 до 35 в неделю.

Расширение планов «Аэрофлота» связано с увеличением парка выкупленных самолетов, которые переведены в российский регистр и могут выполнять международные рейсы. На зиму уже открыты продажи билетов на Пхукет, Мальдивы, а также в Дели. Как сообщил TourDom.ru один из экспертов, на очереди рейсы в Дубай на Сейшелы, а Гоа – это уже следующий этап. По его словам, допуски запрашиваются на перспективу, и далеко не факт, что авиакомпания ими воспользуется.