Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
10 минут назад

«Аэрофлот» запросил допуски на полеты в Гоа

TourDom

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует забрать часть неиспользуемых допусков на полеты из Москвы в Гоа, имеющихся у авиакомпании «Россия». Это следует из материалов к заседанию межведомственной комиссии, опубликованных на сайте Росавиации. Национальный перевозчик претендует на четыре из девяти рейсов в неделю, к которым допущена «Россия».

«Аэрофлот» запросил допуски на полеты в Гоа
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Кроме того, в таблице указано, что «Аэрофлот» рассчитывает довести количество вылетов из Москвы в Анталью с 28 до 35 в неделю.

Расширение планов «Аэрофлота» связано с увеличением парка выкупленных самолетов, которые переведены в российский регистр и могут выполнять международные рейсы. На зиму уже открыты продажи билетов на Пхукет, Мальдивы, а также в Дели. Как сообщил TourDom.ru один из экспертов, на очереди рейсы в Дубай на Сейшелы, а Гоа – это уже следующий этап. По его словам, допуски запрашиваются на перспективу, и далеко не факт, что авиакомпания ими воспользуется.

Увеличить международную перевозку, судя по запросам, хотят и другие авиакомпании. Например, Red Wings претендует на рейсы в Гонконг (три в неделю из Жуковского и семь – из Москвы), а также из Нижнего Новгорода, Самары, Краснодара, Махачкалы, Казани – в Актау (Казахстан). «Уральские» интересуются Лаосом (рейсы из Владивостока во Вьентьян), а «Сибирь», Utair, Smartavia и др. – Узбекистаном (Ташкент из Москвы).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители