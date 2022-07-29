Лесной пожар в Турции перекинулся на отель

Стало известно, что в турецком курортном Мармарисе вспыхнул лесной пожар. Известно, что пламя уже перекинулось на отель неподалеку. Об этом сообщает телеканал A Haber.

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По данным телеканала, пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. И совсем за короткое время под действием ветра пламя перекинулось на отель.

На данный момент огонь тушат восемь вертолетов и пять самолетов. Также, по данным источника, горит частная вилла, и людей эвакуировали еще из семи близлежащих домов.