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35 минут назад

Лесной пожар в Турции перекинулся на отель

Мария Иглина

Стало известно, что в турецком курортном Мармарисе вспыхнул лесной пожар. Известно, что пламя уже перекинулось на отель неподалеку. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Лесной пожар в Турции перекинулся на отель
Фото: unsplash.comunsplash.com

По данным телеканала, пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. И совсем за короткое время под действием ветра пламя перекинулось на отель.

На данный момент огонь тушат восемь вертолетов и пять самолетов. Также, по данным источника, горит частная вилла, и людей эвакуировали еще из семи близлежащих домов.

Ранее стало известно, что россиянам теперь будет проще попасть в Финляндию.

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