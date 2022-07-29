Эксперт напомнила, как вернуть деньги за отмененный тур

В Ростуризме сообщили, что долг отечественных туроператоров перед клиентами составляет 24 миллиарда рублей. Это деньги за путешествия, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса и антироссийских санкций. Для решения сложившейся ситуации в ведомстве планируют внести на рассмотрение правительства ряд предложений. Разбираемся, когда туристам возместят убытки.

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"Проблем с возвратом не было"

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Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в начале года операторы почти рассчитались с ковидными задолженностями, сократив их с 44 до 5 миллиардов рублей. Однако усилившееся с февраля санкционное давление на Россию привело к образованию новых долгов по поездкам, которые пришлось аннулировать.

Таким образом, общая сумма по невыполненным обязательствам в марте снова выросла и составила 40 миллиардов рублей. Но уже к июлю снизилась до 24 миллиардов рублей. "Динамика в целом есть, конечно, хотелось бы побыстрее, но туроператоры постепенно работают над тем, чтобы выполнить все обязательства", – подчеркнула Догузова.

В Ростуризме надеются, что до конца года большая часть долга будет погашена. Чтобы решить эту проблему целиком, ведомство намерено подготовить ряд предложений.

"Мы отдельные предложения по этому вопросу внесем в правительство. Мы сейчас прорабатываем механизм, как сделать так, чтобы перед людьми, во всяком случае, долг был полностью закрыт",

– пояснила глава ведомства.

То, что долги действительно раздаются, подтверждают сами туристы. Менеджер по продажам Евгения рассказала Москве 24, что купила путевку за 35 тысяч рублей в Турцию в апреле 2021 года через турагента. Буквально через неделю границы со страной закрылись.

Сначала турагент предлагала мне вместо Турции поехать в Калининград, но я отказалась. В октябре 2021 года мне вернули деньги. В принципе никаких проблем с возвратом не было.

Благополучно вернулись деньги и медсестре Нине. Она рассказала Москве 24, что в мае 2021 должна была лететь с дочкой в Турцию. 15 апреля авиасообщение со страной временно ограничили.

"Пришлось понервничать, но деньги в итоге вернулись в конце 2021 года",

– уточнила она.

Прогноз благоприятный?

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала Москве 24, что туроператоры делают все возможное, чтобы долг был погашен до конца года.

"Конечно, сейчас мы не отправляем туристов по европейским странам. Но мы постараемся все-таки без отсрочек погасить этот долг. Во-первых, за счет активного турпотока в Турцию и Египет. Плюс есть поручение президента, над которым сейчас работает Ростуризм",

– говорит Осипова.

Постараемся, чтобы не осталось долга. Тем более стоит учитывать, что в начале года задолженности было 40 миллиардов, сейчас туроператоры вернули уже половину. Это очень хороший результат.

По словам Осиповой, несмотря на санкционное давление, туризм работает, фирмы отправляют путешественников на отдых и возвращают долги.

"Не стоит думать, что турфирмы живут по принципу – есть долг ну и пусть. Что они заработали на туристах и пропали. Это совершенно не так. Туроператоры и Ростуризм работают над этой проблемой постоянно",

– подчеркнула она.

Эксперт отметила, что при возврате денег есть несколько нюансов.

"Я всегда это подчеркиваю – не стоит требовать возврата денег с турагента, у которого была приобретена путевка. Деньги должен вернуть туроператор. Турагент лишь может помочь оформить и отправить заявление на возврат денежных средств",