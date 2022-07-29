Власти Египта анонсировали скорый запуск лоукостера

Египетские власти намерены в самое ближайшее время запустить местного лоукостера Air Sphinx. Авиакомпания будет аффилирована с национальным перевозчиком Egypt Air .

"Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани обсудил с министром гражданской авиации Мохамедом Манаром предстоящий запуск новой бюджетной авиакомпании Air Sphinx. По мнению главы Минтуризма, запуск лоукостера будет способствовать увеличению въездного и внутреннего турпотока, позволит связывать внутри страны популярные туристические направления, а также увеличит количество ночевок путешественников", - пишет газета Sada El Balad.

Ожидается, что лоукостер начнет полеты уже в течение нескольких недель. В первую очередь он будет летать между популярными у путешественников городами и археологическими памятниками, в частности в районе пирамид и Большого египетского музея в Эль-Гизе.