Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
3 часа назад

Власти Египта анонсировали скорый запуск лоукостера

Inc-News

Египетские власти намерены в самое ближайшее время запустить местного лоукостера Air Sphinx. Авиакомпания будет аффилирована с национальным перевозчиком Egypt Air.

Власти Египта анонсировали скорый запуск лоукостера
Фото: Inc-NewsInc-News

"Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани обсудил с министром гражданской авиации Мохамедом Манаром предстоящий запуск новой бюджетной авиакомпании Air Sphinx. По мнению главы Минтуризма, запуск лоукостера будет способствовать увеличению въездного и внутреннего турпотока, позволит связывать внутри страны популярные туристические направления, а также увеличит количество ночевок путешественников", - пишет газета Sada El Balad.

Ожидается, что лоукостер начнет полеты уже в течение нескольких недель. В первую очередь он будет летать между популярными у путешественников городами и археологическими памятниками, в частности в районе пирамид и Большого египетского музея в Эль-Гизе.

Летать самолеты бюджетной компании будут из аэропортов Хургады, Шарм-эль-Шейха, Каира и Луксора. Однако, как планируется, основным аэропортом для Air Sphinx станет "Сфинкс" в Гизе.

Новости путешествий,EgyptAir,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители