Названы бюджетные направления для путешествий на поезде

Переславль-Залесский, Александров и Струнино названы самыми бюджетными направлениями для путешествий на поезде в августе 2022 года. Такие данные предоставили аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», исследование поступило в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, билеты до Переславля-Залесского из Москвы обойдутся в 356 рублей в одну сторону, до Александрова — в 381 рубль, а до Струнино — в 410 рублей.

В пятерку недорогих направлений также вошли Балабаново (480 рублей) и Кольчугино (533 рубля). Кроме того, путешественники могут купить билеты в Смоленск за 998 рублей, в Ростов Великий за 978 рублей и во Владимир за 962 рубля.