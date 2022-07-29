Древнюю пещеру открыли для туристов в Крыму

В Крыму для туристов открыли пещеру «Таврида», обнаруженную четыре года назад при строительстве одноименно федеральной трассы. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Пещера возрастом более 5 миллионов лет располагается в поселке Зуя Белогорского района. Для посетителей работает маршрут протяженностью 485 метров. Продолжительность экскурсии по природному памятнику составит около часа, в каждой экскурсионной группе будет не более 20 человек.

«Есть экспозиции, на которых представлены интересные палеонтологические находки — костные останки животных, найденные в пещере. Кроме того, мы расскажем о минералогических особенностях пещеры, поскольку здесь представлено много интересных минералов», — рассказал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета (КФУ) ГеннГеннадий Самохин.