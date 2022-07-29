Стало известно о резком подорожании отдыха на Черном море

Отечественные туроператоры предупредил россиян о резком росте стоимости летнего отдыха на Черноморском побережье на фоне повышенной загрузки объектов размещения. Об этом сообщает ТАСС.

Так, стало известно, что подорожание коснулось отелей Краснодарского края, в то время как в Крыму цены снизились в среднем на 30-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пресс-службе компании «Интурист» уточнили, что больше всего (на 15 процентов) выросла стоимость проживания в гостиницах Сочи, в меньше степени (5-10 процентов) рост цен затронул отели Анапы и Геленджика.