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2 часа назад

Стало известно о резком подорожании отдыха на Черном море

Lenta.ru

Отечественные туроператоры предупредил россиян о резком росте стоимости летнего отдыха на Черноморском побережье на фоне повышенной загрузки объектов размещения. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно о резком подорожании отдыха на Черном море
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, стало известно, что подорожание коснулось отелей Краснодарского края, в то время как в Крыму цены снизились в среднем на 30-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пресс-службе компании «Интурист» уточнили, что больше всего (на 15 процентов) выросла стоимость проживания в гостиницах Сочи, в меньше степени (5-10 процентов) рост цен затронул отели Анапы и Геленджика.

По словам гендиректор туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, стоимость отдыха в Анапе и Геленджике увеличилась на 10-12 процентов, в Сочи — на 17 процентов. При этом заполняемость отелей Кубани по состоянию на начало августа превышает на 80 процентов показатели 2021 года, в то время как в Крыму загрузка отелей отстает от прошлогодних показателей на 40-50 процентов.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,
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