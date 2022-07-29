Как оказать первую помощь пострадавшему на воде

Лето в самом разгаре. На реках и водоемах полно отдыхающих. В жару редко кто усидит на берегу и не пойдет купаться. Но чтобы не случилась трагедия, важно соблюдать меры безопасности. О правилах поведения на отдыхе у воды напомнили в Минздраве Самарской области.

Фото: СОВА СОВА

Будь то море, река, озеро или пруд, пренебрегать безопасностью – себе дороже.

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Как отметил исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха, купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет изнуряющей жары и опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, температура воздуха - 20-25 °C. Эксперт пояснил:

- Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания - ясная безветренная погода, температура воздуха 25 и более градусов.

При длительном пребывании в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего они охватывают икроножные мышцы. В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Следует помнить, что работа сведённой мышцей ускоряет исчезновение судорог.

- Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги, и справиться с ними не удалось, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное в этой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход из создавшегося положения, подавление страха и паники, - подчеркнул врач.

Купаться можно в разрешенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Находясь в походе или отдыхая на диком водоеме, не надо забывать об опасности. Нельзя купаться и нырять в незнакомом месте, не стоит заплывать далеко.

Тем, у кого есть хронические заболевания, сопровождающиеся приступами (эпилепсия, диабет, астма и другие), купание рекомендуется после консультации с врачом и в сопровождении близких людей, которые смогут оказать помощь. Отдыхать на воде лучше вблизи спасательных постов.

Раймонд Чернуха напомнил и правила оказания помощи пострадавшему на воде:

- Если пострадавший находится без сознания, нужно вызвать скорую помощь по телефонам 03, 103, 112 и приступить к оказанию первой помощи.

1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут на бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова была ниже туловища.

2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот от ила, песка, грязи и, энергично надавливая на корпус, выдавливают воду из дыхательных путей и желудка.

3. При отсутствии дыхания приступают к искусственному по способу изо рта в рот или изо рта в нос.

4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова должна быть запрокинута (чтобы воздух попадал в легкие, а не в желудок).

5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю или платок. Частота выдохов - 16-20 в минуту.