Россияне резко устремились в одну европейскую страну

Россияне резко устремились по одному европейскому пляжному направлению — в Минтуризма Болгарии зафиксировали повышенный спрос отечественных туристов на отдых в стране. Об этом сообщает издание Dnes.

Так, министр туризма республики Христо Проданов рассказал, что несмотря на сложную международную обстановку и отсутствие прямого авиасообщения, в первые пять месяцев 2022 года число российских отдыхающих увеличилось в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

При этом глава Минтуризма подчеркнул, что ни один из российских туроператоров не заявлял о намерении закрыть Болгарию как туристическое направление. «Все готовы продолжать работу и адаптироваться к новым условиям», — заявил он и добавил, что Консульская служба при посольстве в Москве продолжает выдавать гражданам России туристические визы в обычном режиме без ограничений.