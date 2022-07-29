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7 минут назад

Россиянин пожаловался на привычки сограждан в Турции

FBM.ru

Стало известно, что россиянин, отдыхающий на известном курорте Турции Белек возмутился поведением своих соотечественников в отеле. Такой информацией он поделился в своём личном блоге “Записки зубного детектива” на “Яндекс.Дзен”.

Россиянин пожаловался на привычки сограждан в Турции
Фото: FBM.ruFBM.ru

Так, россиянин пожаловался на отдыхающих, которые занимают рано утром лежаки у бассейна “на всякий случай”.

“При этом, если удается найти пустое место или сбросить на землю чужие трусы, то за целый день на окрестные лежаки по большей части так никто и не приходит, а занимают их просто так. Вдруг взбредет в голову позагорать”, — возмутился автор блога.

Также он добавил, что обслуживающий персонал гостиницы игнорирует попытки предпринять какие-нибудь меры.

Россиянин назвал отель “не вызывающим восторга” — ему не понравился “уставший” ремонт, слабая шумоизоляция и не самый удобный пляж из-за слишком крутого захода в море.

“Все люди жмутся близко к берегу буквально на паре метров пространства, где ноги касаются земли, и создается ощущение толпы, хотя народу не так и много”, — заключил он в своём посте.

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