Туристам напомнили о штрафах за оформление зарубежных карт

Сегодня в России набирают популярность туры в страны, где наши граждане могут без проблем оформить карты зарубежных банков.

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Вместе с тем, как предупреждают специалисты, у такой ситуации могут быть определенные законодательные последствия.

Дело в том, что оформления карты за рубежом в банке необходимо открыть счет. А при наличии такого счета гражданин РФ обязан подавать декларацию уже в российские налоговые органы.

Забывчивость или нежелание это делать обойдется физлицу в штраф до пяти тысяч рублей, должностному лицу – до пятидесяти тысяч рублей, а организации – до миллиона.