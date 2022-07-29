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51 минуту назад

Туристам напомнили о штрафах за оформление зарубежных карт

Inc-News

Сегодня в России набирают популярность туры в страны, где наши граждане могут без проблем оформить карты зарубежных банков.

Туристам напомнили о штрафах за оформление зарубежных карт
Фото:  Inc-News Inc-News

Вместе с тем, как предупреждают специалисты, у такой ситуации могут быть определенные законодательные последствия.

Дело в том, что оформления карты за рубежом в банке необходимо открыть счет. А при наличии такого счета гражданин РФ обязан подавать декларацию уже в российские налоговые органы.

Забывчивость или нежелание это делать обойдется физлицу в штраф до пяти тысяч рублей, должностному лицу – до пятидесяти тысяч рублей, а организации – до миллиона.

В случае неуплаты штрафа могут последовать более жесткие меры – увеличение его вдвое, а также арест на пятнадцать суток или обязательные работы.

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