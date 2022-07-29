Аэропорт в Сочи получит второй терминал

Аэропорт Сочи, который в этом году стал воздушными воротами в Краснодарский край из-за ограничений Росавиации, получит второй терминал. Об этом сообщил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

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По его словам, сейчас хаб справляется с нагрузкой, хотя ее вполне можно назвать колоссальной. Всё-таки один аэропорт не может заменить сразу четыре. Кроме того, многие авиакомпании в этом году стали использовать Сочи для полетов за рубеж, поэтому воздушные ворота уже вполне оправдывают статус международных.

Тем не менее, чтобы аэропорт развивался, власти планируют реализовать масштабный проект по строительству второго терминала. Более того, другие хабы Краснодарского края тоже ждет развитие.

«У нас открылся новый терминал в Геленджике, завершается реконструкция аэропорта в Анапе, вот-вот начнется старт крупного инфраструктурного проекта по созданию нового терминала в Краснодаре», – пояснил министр.