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3 часа назад

Аэропорт в Сочи получит второй терминал

TourDomиещё 1

Аэропорт Сочи, который в этом году стал воздушными воротами в Краснодарский край из-за ограничений Росавиации, получит второй терминал. Об этом сообщил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Аэропорт в Сочи получит второй терминал
Фото: TourDomTourDom

По его словам, сейчас хаб справляется с нагрузкой, хотя ее вполне можно назвать колоссальной. Всё-таки один аэропорт не может заменить сразу четыре. Кроме того, многие авиакомпании в этом году стали использовать Сочи для полетов за рубеж, поэтому воздушные ворота уже вполне оправдывают статус международных.

Тем не менее, чтобы аэропорт развивался, власти планируют реализовать масштабный проект по строительству второго терминала. Более того, другие хабы Краснодарского края тоже ждет развитие.

«У нас открылся новый терминал в Геленджике, завершается реконструкция аэропорта в Анапе, вот-вот начнется старт крупного инфраструктурного проекта по созданию нового терминала в Краснодаре», – пояснил министр.

Алексей Юртаев также отметил, за первые 5 месяцев 2022-го пассажиропоток на Кубань просел на 30%. Однако в местном кабмине ожидают, что по итогам года падение не будет таким критичным.

Новости путешествий,Росавиация,
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