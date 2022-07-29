Россиянам предложили туры по экзотическим направлениям

Туроператор ITM Group анонсировал запуск авторских групповых туров в две экзотические страны: Индию и ЮАР. Об этом пишет портал TourDom.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешественникам предложили отправиться в индийский штат Керала с проживанием в аюрведических отелях. Тур, запланированный с 9 по 20 октября, обойдется в 150 тысяч рублей. В стоимость входит посещение национального парка Перияр, шоу бойцов Каларипаятту, экскурсия по Тривандруму и занятия йогой с гуру.

Вторым направлением стал ЮАР, поездка состоится в сентябре и продлится 13 дней, стоимость тура составляет 208 тысяч рублей с учетом авиабилетов. Туристы посетят Кейптаун, Столовую гору, побывают на трехдневном сафари и на винодельнях.