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2 часа назад

Россиянам предложили туры по экзотическим направлениям

Lenta.ruиещё 1

Туроператор ITM Group анонсировал запуск авторских групповых туров в две экзотические страны: Индию и ЮАР. Об этом пишет портал TourDom.

Россиянам предложили туры по экзотическим направлениям
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Путешественникам предложили отправиться в индийский штат Керала с проживанием в аюрведических отелях. Тур, запланированный с 9 по 20 октября, обойдется в 150 тысяч рублей. В стоимость входит посещение национального парка Перияр, шоу бойцов Каларипаятту, экскурсия по Тривандруму и занятия йогой с гуру.

Вторым направлением стал ЮАР, поездка состоится в сентябре и продлится 13 дней, стоимость тура составляет 208 тысяч рублей с учетом авиабилетов. Туристы посетят Кейптаун, Столовую гору, побывают на трехдневном сафари и на винодельнях.

В компании отметили, что в настоящий момент наблюдается рост спроса на авторские туры. Средний чек таких путешествий повысился на 40 процентов до 310 тысяч рублей за тур.

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