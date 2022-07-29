Ограничения в Хитроу могут продлить до 2024 года

Сегодняшнее ограничение на вылет пассажиров составляет 100 000 человек в день. Сначала его планировали снять 11 сентября, но на прошлой неделе продлили до 29 октября. Теперь же его и вовсе обещают оставить в силе еще на 18 месяцев, то есть до 2024 года. По словам Холланда-Кея, «этот процесс не быстрый, займет от 12 до18 месяцев, и не только в Хитроу».

Специалисты отмечают, что с момента введения ограничений, то есть с 12 июля, в аэропорту произошло «существенное улучшение производительности, пунктуальность и качество обработки багажа улучшились.

Первоначально этот план поставил в тупик многих крупнейших перевозчиков, включая Emirates, которые обвинили руководство аэропорта в вопиющем пренебрежении к авиакомпаниям.

В ответ Хитроу удвоил лимит на количество рейсов, при этом предупредив перевозчиков, что они могут столкнуться с судебными исками, если не сократят нагрузку на аэропортовые службы.

В результате Emirates пошла на уступки, сняв часть полетной программы в Хитроу.

При всех негативных моментах для авиакомпаний нарисовался жирный плюс — финансовый. Теперь они могут требовать больше денег за билеты при ограниченном количестве мест.

Вот только никто не подумал об обычных путешественниках.