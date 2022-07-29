Туристов заинтересовались свадьбой в Калининграде

Туристы стали часто пользоваться возможностью регистрации брака в Калининградской области. Об этом рассказала руководитель регионального агентства ЗАГС Надежда Костикова.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Она отметила, что российские туристы без проблем могут подать заявление на регистрацию брака через Госуслуги с любом регионе России во время отпуска.