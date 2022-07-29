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1 час назад

Туристов заинтересовались свадьбой в Калининграде

runews24.ru

Туристы стали часто пользоваться возможностью регистрации брака в Калининградской области. Об этом рассказала руководитель регионального агентства ЗАГС Надежда Костикова.

Туристов заинтересовались свадьбой в Калининграде
Фото:  runews24.ru runews24.ru

Она отметила, что российские туристы без проблем могут подать заявление на регистрацию брака через Госуслуги с любом регионе России во время отпуска.

Костикова пояснила, что сделать это легко. На Гослугах нужно выбрать свободные даты и время из свободных. Она отметила, что браки в Калининградской области стали часто регистрировать молодые пары, которые приезжают в отпуск.

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