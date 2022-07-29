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3 часа назад

Россиянка описала отдых в Бахрейне: «дешевле ОАЭ, лучше Египта»

Lenta.ru

Побывавшая в Бахрейне россиянка рассказала об особенностях отдыха в арабской стране. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

«Дешевле ОАЭ, лучше Египта»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, путешественница описала Бахрейн фразой «дешевле ОАЭ, лучше Египта» и назвала страну идеальным направлением для отпуска. Путевка на неделю с проживанием в пятизвездочном отеле обошлась ей в 193 тысячи рублей.

По словам читательницы портала, сервис в гостинице «был на высоте». Она отметила удобные кровати, качественный ремонт, русскоговорящий персонал и питание.

Также россиянка рассказала, что Бахрейн — очень безопасная страна, а ее столица Манама напоминает «Абу-Даби в миниатюре». Она уточнила, что государство совсем не большое (меньше площади Московской области) и все достопримечательности можно посмотреть за один день.

При этом туристка отметила, что парки аттракционов и прочие развлечения стоят «космических» денег. «Но если не готовы выкинуть за развлечения больше, чем за сам отдых, настраивайтесь на спокойный пляжный релакс», — порекомендовала она.

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