Побывавшая в Бахрейне россиянка рассказала об особенностях отдыха в арабской стране. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница описала Бахрейн фразой «дешевле ОАЭ, лучше Египта» и назвала страну идеальным направлением для отпуска. Путевка на неделю с проживанием в пятизвездочном отеле обошлась ей в 193 тысячи рублей.

По словам читательницы портала, сервис в гостинице «был на высоте». Она отметила удобные кровати, качественный ремонт, русскоговорящий персонал и питание.

Также россиянка рассказала, что Бахрейн — очень безопасная страна, а ее столица Манама напоминает «Абу-Даби в миниатюре». Она уточнила, что государство совсем не большое (меньше площади Московской области) и все достопримечательности можно посмотреть за один день.