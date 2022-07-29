Utair открывает новый турецкий маршрут Грозный — Анталья

На новом маршруте авиакомпании Utair Грозный — Анталья будет работать Boeing 737. Полеты запланированы с частотой 2 раза в неделю: по средам и субботам.

Фото: TURIZM.RU: Новости туризма - лента туристических новостей TURIZM.RU: Новости туризма - лента туристических новостей

Вылет из Грозного запланирован на 06:40 утра, обратный из Антальи — в среду в 10:20, в субботу в 10:30. Время в пути 2 часа 45 минут

Билеты уже доступны на официальном сайте перевозчика. Стоимость на августовские даты начинается от 21 308 рублей в одну сторону. В цену билета включена ручная кладь 5 кг.

Напомним, что продолжается полетная программа Utair из Грозного в Стамбул. Вылеты осуществляются ежедневно.