Назван самый привлекательный для туристов российский город

«До рекордов пока далеко, тем не менее в 2021 году в Москве побывали 16,9 миллиона гостей — на четверть больше, чем в 2020 году. В январе-июне нынешнего года столицу посетили девять миллионов гостей — это на семь процентов выше показателя первого полугодия прошлого года», — написал градоначальник.