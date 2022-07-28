Назван самый привлекательный для туристов российский город

Самым привлекательным для путешествий российским городом мэр столицы Сергей Собянин назвал в личном блоге Москву. Она остается бессменным лидером в сфере внутреннего туризма, отметил он.
«До рекордов пока далеко, тем не менее в 2021 году в Москве побывали 16,9 миллиона гостей — на четверть больше, чем в 2020 году. В январе-июне нынешнего года столицу посетили девять миллионов гостей — это на семь процентов выше показателя первого полугодия прошлого года», — написал градоначальник.
По данным Собянина, подавляющее большинство гостей — 8,3 миллиона человек — жители других регионов России, но с начала текущего года столицу посетили и 700 тысяч зарубежных гостей. Сообщается, что, помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частые постояльцы московских гостиниц — граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена.
Ранее Собянин пообещал научить москвичей считать деньги. В столице планируют создать единую площадку для обучения финансовой грамотности горожан.