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1 час назад

Назван самый привлекательный для туристов российский город

Мослента

Самым привлекательным для путешествий российским городом мэр столицы Сергей Собянин назвал в личном блоге Москву. Она остается бессменным лидером в сфере внутреннего туризма, отметил он.

Назван самый привлекательный для туристов российский город
Фото: МослентаМослента

«До рекордов пока далеко, тем не менее в 2021 году в Москве побывали 16,9 миллиона гостей — на четверть больше, чем в 2020 году. В январе-июне нынешнего года столицу посетили девять миллионов гостей — это на семь процентов выше показателя первого полугодия прошлого года», — написал градоначальник.

По данным Собянина, подавляющее большинство гостей — 8,3 миллиона человек — жители других регионов России, но с начала текущего года столицу посетили и 700 тысяч зарубежных гостей. Сообщается, что, помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частые постояльцы московских гостиниц — граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена.

Ранее Собянин пообещал научить москвичей считать деньги. В столице планируют создать единую площадку для обучения финансовой грамотности горожан.

Новости путешествий,Сергей Собянин,
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