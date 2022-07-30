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1 час назад

Туристов обложат новым сбором

Мир новостейиещё 1

Комитет Государственной думы РФ по туризму и развитию инфраструктуры направил в регионы законопроект, предусматривающий распространение на всей территории страны курортного сбора, действующего в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Туристов ждет новый сбор
Фото: Мир новостейМир новостей

По словам председателя комитета Сангаджи Тарбаева, основная работа над законопроектом будет идти осенью, пока «ситуация остается сложной, а вопрос — дискуссионным».

Член комитета Алексей Черняк пояснил, что новый сбор будет называться туристическим. Его механизм на 80% повторяет идею курортного, эксперимент по взиманию которого проводится в нашей стране с 2018 года. Парламентарий подчеркнул, что эту идею уже одобрили в 18 российских регионах.

В Госдуме отметили, что с 2018 по 2021 годы власти Алтайского края смогли собрать с туристов 115,6 млн рублей, Ставропольского — 904,5 млн рублей, Краснодарского — 538,1 млн рублей. Все полученные средства должны быть направлены на развитие туристической инфраструктуры. Платеж составлял 50 рублей в сутки. Если новый законопроект одобрят, за отдых в поддержавших инициативу регионах, будут взимать 100 рублей.

В то же время специалисты полагают, что дополнительная финансовая нагрузка может уменьшить турпоток и отрицательно повлиять на работающих легально отельеров.

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