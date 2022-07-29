Врач напомнила о правилах безопасного купания

Во время купания в водоемах нужно стараться, чтобы вода не попала в дыхательные пути, поскольку это может быть опасно для организма, заявил в беседе с News.ru отоларинголог Владимир Зайцев. Он напомнил, что во время водных игр стоит находиться в воде по грудь, чтобы снизить риск попадания воды в глотку.
По словам врача, попадание воды в легкие может привести к серьезным заболеваниям, например пневмонии, или спровоцировать удушье. Он посоветовал гражданам быть осторожными во время купания, держать голову выше над водой, а также следить за детьми, чтобы они не баловались и играли только на мелководье.
«Если это ребенок балуется или человек в состоянии алкогольного опьянения, то вода действительно может попадать в дыхательные пути. Если организм в состоянии утилизировать мутную воду, то это хорошо, иначе произойдет воспаление на уровне трахеи, бронхов и легких. Это может привести к пневмонии. Поднимется температура, появится слабость, кашель, тяжесть в грудной области. Это все может кончиться госпитализацией в стационар»,
— предупредил Зайцев.