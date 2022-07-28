Россиянам предсказали проблемы с дешевым отдыхом зимой

«Туристы летят в Таиланд и сейчас. Средняя цена билетов на стыковках в Таиланд начинается от 60-80 тысяч рублей, но нередко перелеты обходятся и в 120-140 тысяч рублей на человека. Не все готовы лететь с пересадкой в пять-шесть часов. В то время как с прямыми перелетами турпакеты в Таиланд обходились в 150 тысяч рублей на двоих»,