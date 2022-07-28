Национальный туристический маршрут будет запущен в Севастополе

Начальник управления туризма региона Лариса Остапенко рассказала, что в Севастополе запустят Национальный туристический маршрут. Разработать его поручила глава Ростуризма Зарина Догузова лично во время рабочей поездки в Севастополь.

Фото: runews24.ru runews24.ru

По словам Ларисы Остапенко, маршрут начнется на территории Большой севастопольской тропы, от Балаклавы и будет огибать мыс Айя.

Она отметила, что совещания для формирования маршрута начнутся в понедельник. Тропа будет переоборудована полностью в соответствии со стандартами Национального маршрута. Там поставят новые знаки навигации, ограждения, туалеты и точки питания.