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50 минут назад

Национальный туристический маршрут будет запущен в Севастополе

runews24.ru

Начальник управления туризма региона Лариса Остапенко рассказала, что в Севастополе запустят Национальный туристический маршрут. Разработать его поручила глава Ростуризма Зарина Догузова лично во время рабочей поездки в Севастополь.

Национальный туристический маршрут будет запущен в Севастополе
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам Ларисы Остапенко, маршрут начнется на территории Большой севастопольской тропы, от Балаклавы и будет огибать мыс Айя.

Она отметила, что совещания для формирования маршрута начнутся в понедельник. Тропа будет переоборудована полностью в соответствии со стандартами Национального маршрута. Там поставят новые знаки навигации, ограждения, туалеты и точки питания.

Также будут оборудованы пикниковые зоны, кемпинги. Остапенко отметила, что к 2025 году в планах оборудовать большое количество таких мест, однако сколько именно – не сообщила.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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