Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
2 часа назад

Туристы жалуются, что просидели неделю в отеле Сочи

РИА "ФедералПресс"

Туристы приехали отдыхать в Сочи, но из-за наводнения не выходили из отеля. Об этом сообщают блогеры «Своим ходом».

Туристы жалуются, что просидели неделю в отеле Сочи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мы находимся в Сочи и не выходили из дома целую неделю, потому что лил дождь»,

– сообщают отдыхающие.

По их словам, эпицентр пришелся на несколько улиц и одну дорогу, снесло целый район, по улицам плавали машины.

Лишь 27 июля стало солнечно, и они вышли прогуляться по городу. Туристы показали, как выглядят пляжи: вода мутная, остались ветки и бревна после урагана – аккуратно сложенные. При этом шезлонги стоят от 1000 рублей. Улицы уже сухие, отдыхающие гуляют, как будто ничего не было.

Наводнение в Сочи прошло дважды за неделю, в городе ввели режим ЧС.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители