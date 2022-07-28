Туристы жалуются, что просидели неделю в отеле Сочи

Туристы приехали отдыхать в Сочи, но из-за наводнения не выходили из отеля. Об этом сообщают блогеры «Своим ходом».

«Мы находимся в Сочи и не выходили из дома целую неделю, потому что лил дождь»,

По их словам, эпицентр пришелся на несколько улиц и одну дорогу, снесло целый район, по улицам плавали машины.

Лишь 27 июля стало солнечно, и они вышли прогуляться по городу. Туристы показали, как выглядят пляжи: вода мутная, остались ветки и бревна после урагана – аккуратно сложенные. При этом шезлонги стоят от 1000 рублей. Улицы уже сухие, отдыхающие гуляют, как будто ничего не было.