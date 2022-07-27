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53 минуты назад

Чартерная авиакомпания намерена запустить из Волгограда рейсы в Турцию

Волгоградская правда

Вопрос о допуске авиакомпании к перелетам из Волгограда в Анталию будет рассматриваться на ближайшем заседании Росавиации.

Из Волгограда в Турцию могут появиться чартерные рейсы
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Чартерная авиакомпания России просит Федеральное агентство воздушного транспорта выдать допуск на рейсы из Волгограда в Турцию. Соотетствующий документ разместили на сайте Росавиации.

Как следует из текста документа, авиакомпания намерена перевозить пассажиров по маршруту Волгоград — Анталья.

С июля 2022 года из Волгограда на курорт Турции летает лишь одна авиакомпания. Первый рейс в Анталью был выполнен с загрузкой в 100%.

Новости путешествий,Росавиация,
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