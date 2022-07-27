Из Волгограда в Турцию могут появиться чартерные рейсы

Вопрос о допуске авиакомпании к перелетам из Волгограда в Анталию будет рассматриваться на ближайшем заседании Росавиации.
Чартерная авиакомпания России просит Федеральное агентство воздушного транспорта выдать допуск на рейсы из Волгограда в Турцию. Соотетствующий документ разместили на сайте Росавиации.
Как следует из текста документа, авиакомпания намерена перевозить пассажиров по маршруту Волгоград — Анталья.
С июля 2022 года из Волгограда на курорт Турции летает лишь одна авиакомпания. Первый рейс в Анталью был выполнен с загрузкой в 100%.