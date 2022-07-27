Названа минимальная стоимость отдыха в бархатный сезон

По его словам, возможность бронирования туров на этот период по-прежнему доступна. Вопреки временному ограничению на полеты, россияне могут путешествовать с помощью трансмодальных маршрутов в Анапу и Геленджик. На сегодняшний день средняя стоимость отдыха в России оценивается в 39 тыс. рублей на человека.