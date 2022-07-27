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56 минут назад

Россиянам назвали минимальную стоимость отдыха на юге России в бархатный сезон

Слово и Дело

Жители России смогут с комфортом отдохнуть в на юге страны в бархатный сезон. Таким мнением поделился председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Названа минимальная стоимость отдыха в бархатный сезон
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По его словам, возможность бронирования туров на этот период по-прежнему доступна. Вопреки временному ограничению на полеты, россияне могут путешествовать с помощью трансмодальных маршрутов в Анапу и Геленджик. На сегодняшний день средняя стоимость отдыха в России оценивается в 39 тыс. рублей на человека.

«В этом году, по оценкам Ростуризма, по южным направлениям сокращение составляет 30% из-за нарушенной транспортной логистики. Здесь просто другой вопрос, каким видом транспорта добираться, — приводит слова Горина NEWS.ru.

Специалист также указал на зависимость средней стоимости отдыха от даты бронирования. Например, цена повышается с приближением момента вылета.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Ростуризм,
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