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15 минут назад

Туристка захотела с роскошью отдохнуть на Бали и получила заброшенный особняк

Lenta.ru

Туристка из Новой Зеландии рассказала на видео в TikTok, как вместо забронированной для романтического отдыха роскошной виллы на Бали она получила заброшенный дом с выбитыми окнами. На историю, набравшую популярность в сети, обратили внимание в Newsweek.

Туристка вместо виллы на Бали получила заброшенный особняк
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как объяснила девушка, которая в настоящее время путешествует по Бали, она захотела сделать для своего возлюбленного сюрприз и забронировала на онлайн-платформе по аренде жилья Airbnb роскошную виллу — ночь проживания обошлась ей в 80 долларов (4,6 тысячи рублей). Тем не менее, по словам туристки, «все пошло не так с самого начала». Например, дорогу к особняку ей пришлось искать более 20 минут.

«На странице объекта говорилось, что в доме постоянно кто-то находится: круглосуточно и без выходных. Однако когда я постучала в дверь, то поняла, что это место абсолютно точно было заброшено»,

— вспомнила путешественница.

В Airbnb полностью вернули туристам деньги за проживание, а пара, несмотря на позднее время, успела найти другое вариант для ночевки.

Ранее в июле британский турист, который соблазнился рекламой и забронировал люкс в пятизвездочном отеле Лондона с видом на Тауэрский мост, получил номер с видом на стену. Как объяснили недоразумение администраторы гостиницы, фотографии на веб-сайте носят исключительно справочный характер.

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