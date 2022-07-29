Одна из бывших республик СССР захотела принимать карты «Мир»

Еще одна из бывших республик СССР — Азербайджан — захотела принимать банковские карты «Мир». О планах по внедрению в стране российской платежной системы в пятницу, 29 июля, сообщает «Интерфакс» .

По словам генерального директора Центробанка страны Фарида Османова, российская и азербайджанская стороны в настоящее время обсуждают использование отечественных карт в платежной инфраструктуре республики, в связи с чем решение окончательно еще не принято.