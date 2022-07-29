Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
46 минут назад

Одна из бывших республик СССР захотела принимать карты «Мир»

Lenta.ruиещё 2

Еще одна из бывших республик СССР — Азербайджан — захотела принимать банковские карты «Мир». О планах по внедрению в стране российской платежной системы в пятницу, 29 июля, сообщает «Интерфакс».

Одна из бывших республик СССР захотела принимать карты «Мир»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам генерального директора Центробанка страны Фарида Османова, российская и азербайджанская стороны в настоящее время обсуждают использование отечественных карт в платежной инфраструктуре республики, в связи с чем решение окончательно еще не принято.

«Данный вопрос обсуждается в рамках азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов», — заявил глава ЦБ Азербайджана.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители